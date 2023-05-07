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Федерация хоккея России изменила время начала матча сборной в Туле

Ранее приобретенные билеты продолжат действовать.
07 мая 2023 16:53
автор: Александр Евграфов

Федерация хоккея России изменила время начала матча сборной «Россия 25» с национальной командой Беларуси.

Матч состоится 13 мая, но начнется не в 16:30, а в 19:00 по московскому времени. Ранее приобретенные билеты остаются действительными.

Ранее, сборная «Россия 25» заняла второе место на турнире в Астане, победив команду Казахстана 3:0, и уступив белорусским хоккеистам 4:7.

9 мая российские хоккеисты сыграют в рамках Большого тура сборной с командой Беларуси в Красноярске, матчи в Туле состоятся 12, 13 мая, завершится тур в Минске 15 мая.

источник: Федерация хоккея России (ФХР)
Федерация хоккея России изменила время начала матча сборной в Туле
Ранее приобретенные билеты продолжат действовать.
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