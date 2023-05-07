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Бронзовый призер Олимпийских игр может продолжит карьеру в «Локомотиве»

Игрок сборной Словакии близок к переходу в клуб КХЛ. 
07 мая 2023 22:43
автор: Глеб Шевяков

Ярославский «Локомотив» может подписать защитника Мартина Герната в ближайшее время. Об этом сообщает «Чемпионат»

Отметим, что 30-летний хоккеист завоевал бронзовую медаль в составе национальной команды Словакии на Олимпийских играх в 2022 году, прошедшие в Пекине. Его сборная одержала победу над Швецией в матче за третье место со счетом 4:0.

Добавим, что Гернат большую часть карьеры выступал в АХЛ, Чешском и Швейцарском чемпионатах. В Американской хоккейной лиге на его счету 138 игр, в которых он заработал 33 (5+28) балла. В чешской экстралиге он сыграл 189 матчей, набрав 107 (30+77) очков. В Швейцарии он отыграл 103 встречи, отличившись 23 раза и оформив 37 ассистов.

Напомним, что в 2011 году «Эдмонтон Ойлерз» выбрал Герната на драфте Национальной хоккейной лиги в пятом раунде под общим 122-м номером.

источник: Чемпионат.com
Бронзовый призер Олимпийских игр может продолжит карьеру в «Локомотиве»
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