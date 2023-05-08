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«Нью Джерси» победил «Каролину» и сократил отставание в серии

На своем льду хоккеисты «Дэвилз» забросили в четыре раза больше шайб, чем в предыдущие два матча.
08 мая 2023 08:16
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты «Нью Джерси Дэвилз» победили «Каролину Харрикейнз» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф НХЛ. Встреча в Ньюарке завершилась со счетом 8:4 в пользу хозяев.

В составе победителей дублем отметился Джек Хьюз (11-я и 46-я минуты). На его счету также две голевые передачи, как и на счету его брата Люка, дебютировавшего в плей-офф. Вместе они стали шестой парой братьев, набравших 6 и более очков в матче плей-офф НХЛ за одну команду.

По шайбе на счету Тимо Майера (6), Майкла Маклеода (13), Нико Хишира (21), Деймона Северсона (26), Майлза Вуда (44) и Ондржея Палата (51). У гостей свой голевой багаж пополнили Себастьян Ахо (23), Джордан Мартинук (33), Джордан Стаал (48) и Сет Джарвис (49). Голкипер «Каролины» Кочетков вышел в начале второго периода, также как и его напарник Фредерик Андерсен пропустил четыре шайбы, но отразил 19 из 23 бросков. На своем льду хоккеисты «Нью Джерси» забросили в четыре раза больше шайб, чем в предыдущие два матча.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Каролины». Четвертый матч серии также состоится в Ньюарке в ночь на 10 мая.

источник: «Советский спорт»
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