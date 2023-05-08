Двукратный обладатель Кубка Гагарина выступит в составе «Трактора»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Виктор Антипин перешел в челябинский «Трактор», сообщается на официальном сайте команды.

Заключенное соглашение рассчитано на один год.

30-летний защитник ранее выступал за магнитогорский «Металлург», чьим воспитанником он является. В 2010 году Антипин стал обладателем Кубка Харламова в составе «Стальных лис», а с сезона 2010/11 выступал за основной клуб с которым дважды выигрывал Кубок Гагарина.

По мнению генерального менеджера «Трактора» Алексея Волкова, у Антипина хватает пороху и амбиций для достижения самых высоких задач.

На счету Антипина 650 матчей в КХЛ и 209 очков (72 шайбы и 137 передач). В составе сборной России он становился серебряным призером чемпионата мира 2015 года и бронзовым призером на чемпионатах 2016 и 2017 года.