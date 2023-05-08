ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Двукратный обладатель Кубка Гагарина выступит в составе «Трактора»

Контракт подписан на один год.
08 мая 2023 11:54
автор: Александр Евграфов

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Виктор Антипин перешел в челябинский «Трактор», сообщается на официальном сайте команды.

Заключенное соглашение рассчитано на один год.

30-летний защитник ранее выступал за магнитогорский «Металлург», чьим воспитанником он является. В 2010 году Антипин стал обладателем Кубка Харламова в составе «Стальных лис», а с сезона 2010/11 выступал за основной клуб с которым дважды выигрывал Кубок Гагарина.

По мнению генерального менеджера «Трактора» Алексея Волкова, у Антипина хватает пороху и амбиций для достижения самых высоких задач.

На счету Антипина 650 матчей в КХЛ и 209 очков (72 шайбы и 137 передач). В составе сборной России он становился серебряным призером чемпионата мира 2015 года и бронзовым призером на чемпионатах 2016 и 2017 года.

источник: ХК «Трактор»
Двукратный обладатель Кубка Гагарина выступит в составе «Трактора»
Контракт подписан на один год.
08.05.2023 11:54
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Флорида» обыграла «Торонто» в овертайме, Бобровский отразил 22 броска, Самсонов получил травму
«Флорида» обыграла «Торонто» в овертайме, Бобровский отразил 22 броска, Самсонов получил травму
«Пантерз» упрочили преимущество в серии – 3-0.
08.05.2023 08:19
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Нью Джерси» победил «Каролину» и сократил отставание в серии
«Нью Джерси» победил «Каролину» и сократил отставание в серии
На своем льду хоккеисты «Дэвилз» забросили в четыре раза больше шайб, чем в предыдущие два матча.
08.05.2023 08:16
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Бронзовый призер Олимпийских игр может продолжить карьеру в «Локомотиве»
Игрок сборной Словакии близок к переходу в клуб КХЛ. 
07.05.2023 22:43
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Федерация хоккея России изменила время начала матча сборной в Туле
Ранее приобретенные билеты продолжат действовать.
07.05.2023 16:53
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Россия 25» заняла второе место на турнире в Астане
Судьба российской команды зависела от результата заключительной встречи.
07.05.2023 15:36
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Гол Линдхольма принес победу сборной Швеции над Финляндией в матче Еврохоккейтура
Встреча прошла на «Уиннинг Груп-Арена» в Брно.
07.05.2023 15:22
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Череповец стал для меня родным». Гераськин попрощался с «Северсталью»
Хоккеист продолжит карьеру в «Авангарде».
07.05.2023 15:11
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Лучший снайпер сезона в ВХЛ перешел в «Северсталь»
Хоккеист имеет опыт выступления в КХЛ.
07.05.2023 14:58
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Макдэвид повторил рекорд Овечкина по голам за сезон
Игрок «Ойлерз» близок к лучшему результату в XXI веке.
07.05.2023 11:28
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика