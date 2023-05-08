ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Обладатель Кубка Гагарина продлил контракт с московским «Динамо»

Защитник Кирилл Готовец подписал двухгодичное соглашение.
08 мая 2023 13:31
автор: Александр Евграфов

Защитник Кирилл Готовец подписал новый односторонний контракт с московским «Динамо» до конца сезона-2024/25, сообщается в Telegram-канале бело-голубых.

В КХЛ Готовец дебютировал за минское «Динамо», вернувшись в Беларусь из США, где стал играл в Американской хоккейной лиге, но в НХЛ не сыграл.

В 2021 году в составе «Авангарда» он стал обладателем Кубка Гагарина. В мае 2022 года Готовец перешел в «Динамо», за которое в завершившемся сезоне он провел 59 матчей, набрав 9 (5+4) очков при показателе полезности +12.

Всего в КХЛ на счету Готовца 248 игр и 31 очко (6+25).

источник: ХК «Динамо» (Москва)
Обладатель Кубка Гагарина продлил контракт с московским «Динамо»
Защитник Кирилл Готовец подписал двухгодичное соглашение.
08.05.2023 13:31
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Двукратный обладатель Кубка Гагарина выступит в составе «Трактора»
Контракт подписан на один год.
08.05.2023 11:54
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Флорида» обыграла «Торонто» в овертайме, Бобровский отразил 22 броска, Самсонов получил травму
«Флорида» обыграла «Торонто» в овертайме, Бобровский отразил 22 броска, Самсонов получил травму
«Пантерз» упрочили преимущество в серии – 3-0.
08.05.2023 08:19
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Нью Джерси» победил «Каролину» и сократил отставание в серии
«Нью Джерси» победил «Каролину» и сократил отставание в серии
На своем льду хоккеисты «Дэвилз» забросили в четыре раза больше шайб, чем в предыдущие два матча.
08.05.2023 08:16
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Бронзовый призер Олимпийских игр может продолжить карьеру в «Локомотиве»
Игрок сборной Словакии близок к переходу в клуб КХЛ. 
07.05.2023 22:43
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Федерация хоккея России изменила время начала матча сборной в Туле
Ранее приобретенные билеты продолжат действовать.
07.05.2023 16:53
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Россия 25» заняла второе место на турнире в Астане
Судьба российской команды зависела от результата заключительной встречи.
07.05.2023 15:36
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Гол Линдхольма принес победу сборной Швеции над Финляндией в матче Еврохоккейтура
Встреча прошла на «Уиннинг Груп-Арена» в Брно.
07.05.2023 15:22
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
«Череповец стал для меня родным». Гераськин попрощался с «Северсталью»
Хоккеист продолжит карьеру в «Авангарде».
07.05.2023 15:11
Хоккей
автор: Александр Кожевников
Лучший снайпер сезона в ВХЛ перешел в «Северсталь»
Хоккеист имеет опыт выступления в КХЛ.
07.05.2023 14:58
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика