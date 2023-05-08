Обладатель Кубка Гагарина продлил контракт с московским «Динамо»

Защитник Кирилл Готовец подписал новый односторонний контракт с московским «Динамо» до конца сезона-2024/25, сообщается в Telegram-канале бело-голубых.

В КХЛ Готовец дебютировал за минское «Динамо», вернувшись в Беларусь из США, где стал играл в Американской хоккейной лиге, но в НХЛ не сыграл.

В 2021 году в составе «Авангарда» он стал обладателем Кубка Гагарина. В мае 2022 года Готовец перешел в «Динамо», за которое в завершившемся сезоне он провел 59 матчей, набрав 9 (5+4) очков при показателе полезности +12.

Всего в КХЛ на счету Готовца 248 игр и 31 очко (6+25).