«Вегас» обыграл «Эдмонтон» и вышел вперед в серии плей-офф НХЛ

В Эдмонтоне (Канада) состоялся третий матч второго раунда плей-офф НХЛ, в котором местный «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча завершилась победой «Вегаса» со счетом 5:1.

Счет в матч был открыт на третьей минуте игрового времени – Уоррен Фегеле вывел «Эдмонтон» вперед. «Вегас» сумел отыграться всего через две минуты усилиями Джонатана Маршессо, а в концовке первого периода Маршессо оформил дубль, выведя «Вегас» вперед.

Во втором периоде в ворота «Ойлерз» влетели еще три безответные шайбы – их авторами стали Зак Уайтклауд, Джек Айкел и Чандлер Стивенсон.

В третьем периоде зрители забитых голов не увидели.

«Вегас» одержал победу со счетом 5:1 и вышел вперед в серии – 2-1. Четвертый матч серии состоится в ночь с 10 на 11 мая в Эдмонтоне. Начало встречи запланировано на 05:00 по московскому времени.

НХЛ

Кубок Стэнли

2-й раунд

3-1 матч

«Эдмонтон Ойлерз» - «Вегас Голден Найтс» (1:2, 0:3, 0:0)

Голы: Фогель, 3 - Маршессо, 5, 20; Уайтклауд, 28; Айкель, 33, Стивенсон, 38

Вратари: Скиннер 19/23, Кэмпбелл 9/10 - Бросуа 3/4, Хилл 25/25.

Счет в серии: 1:2