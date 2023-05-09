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Драйзайтль и Макдэвид не набрали очков в третьей игре серии плей-офф НХЛ с «Вегасом»

Оба нападающих завершили третий матч с показателем полезности »-2».
09 мая 2023 08:51
автор: Александр Поволоцкий

«Вегас» вышел вперед в серии полуфинала Западной конференции плей-офф НХЛ с «Эдмонтон».

Третий матч завершился победой «рыцарей» со счетом 5:1.

Отметим, что форварды «Эдмонтона» Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид покинули лед после этой встречи без набранных очков.

Добавим, что для 27-летнего немца эта игра стала первой без очков в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Всего у Леона 17 (13+4) очков в девяти матчах плей-офф. Макдэвид не набирает результативных баллов во второй раз. У канадца 15 (5+10) очков.

Четвертый матч серии состоится в ночь с 10 на 11 мая в Эдмонтоне. Начало встречи запланировано на 05:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
Драйзайтль и Макдэвид не набрали очков в третьей игре серии плей-офф НХЛ с «Вегасом»
Оба нападающих завершили третий матч с показателем полезности »-2».
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