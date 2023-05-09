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Бедард может стать вторым представителем семьи в составе «Чикаго»

Драфт НХЛ пройдёт 28 и 29 июня в Нэшвилле.
09 мая 2023 09:32
автор: Александр Поволоцкий

Завершилась процедура драфт-лотереи НХЛ 2023 года.

Напомним, что ее выиграло «Чикаго». Таким образом, «Блэкхоукс» получили право первыми выбрать игрока над драфте.

По оценкам многих экспертов, клуб из Чикаго заберет канадского форварда «Реджайны» Коннора Бедарда. Этот нападающий является главным фаворитом предстоящего драфта.

Отметим, что его прапрадядя Джеймс Бедард выступал за «Чикаго» с 1949 по 1951 год. Всего он провел за клуб 22 матча, в которых набрал 2 (1+1) очка.

Добавим, что Конор в текущем сезоне WHL набрал 143 (71+72) очка в 57 встречах.

источник: «Советский спорт»
Бедард может стать вторым представителем семьи в составе «Чикаго»
Драфт НХЛ пройдёт 28 и 29 июня в Нэшвилле.
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