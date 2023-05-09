Главный тренер «России 25» Ротенберг поздравил ветеранов с Днем Победы

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг обратился к ветеранам Великой Отечественной войны.

Напомним, что 9 мая 2023 года отмечается 78‑я годовщина Победы в ВОВ.

«Это дань уважения, памяти тем, кто воевал, всем ветеранам войны. Мы помним, ценим, низкий им поклон за нашу свободу. Самое главное для нас — наша свобода», — приводит «Матч ТВ» слова Ротенберга.

Добавим, что команда специалиста на турнире в Астане заняла второе место. «Россия 25» обыграла сборную Казахстана и уступила белорусской команде.