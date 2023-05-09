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«Придется больше обороняться». Филяев – об игре с «Россией 25» в Красноярске

Нападающий сборной Беларуси Василий Филяев поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Россией 25».
09 мая 2023 10:53
автор: Александр Кожевников

Нападающий сборной Беларуси Василий Филяев поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Россией 25».

«Лед отличный, качественный. Площадка больше той, на которой мы играли в Астане. Придется больше двигаться, кататься. Мне кажется, нам лучше на маленьком льду играть. Больше времени будем проводить в обороне», - приводит слова Филяева пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.

Напомним, матч между сборной «России 25» и Белоруссии состоится в Красноярске сегодня, 9 мая. Начало встречи запланировано на 12:00 по московскому времени. Эта встреча станет уже четвертой для этих команд за последние дни. Первые две встречи завершились победами подопечных Романа Ротенберга, третья осталась за командой Филяева.

«Придется больше обороняться». Филяев – об игре с «Россией 25» в Красноярске
Нападающий сборной Беларуси Василий Филяев поделился ожиданиями от предстоящей игры с «Россией 25».
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