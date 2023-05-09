Стал известен состав сборной «Россия 25» на матч с командой Беларуси

Сборная «Россия 25» объявила состав на матч с национальной комапндой Беларуси, который состоится 9 мая в Красноярске.

Состав сборной «Россия 25»:

Серебряков (Николаев);

Никишин — Елесин, Порядин — Глотов — Хайруллин;

Педан — Федотов, Зыков — Бардаков — Поляков;

Камалов — Пашнин, Лихачёв — Зинченко — Мичков;

Карпухин — Чивилёв, Джиошвили — Воробьёв, Гребенщиков.

Напомним, в рамках турне команда «Россия 25» сыграет восемь матчей с белорусами. Первые два матча со сборной Беларуси закончились победами «России 25» со счётом 4:0 и 6:2. На турнире в Казахстане белорусская команда оказалась сильнее со счетом 7:4.

Матч в Красноярске начнется в 12:00 по московскому времени.