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«Россия 25» разгромила сборную Беларуси в Красноярске, Глотов оформил дубль

Игра прошла на «Платинум Арене».
«Россия 25» разгромила сборную Беларуси в Красноярске, Глотов оформил дубль
09 мая 2023 14:40
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: ФХР

Сборная «Россия 25» нанесла поражение команде Беларуси в товарищеском матче.

Игра в Красноярске завершилась победой подопечных Романа Ротенберга со счетом 5:1.

В составе российской команды дубль оформил Василий Глотов (9-я и 17-я минуты). По шайбе забросили Валентин Зыков (20-я), Илья Карпухин (34-я) и Михаил Воробьев (46-я).

Автором единственной шайбы белорусской команды стал Сергей Сапего (17-я).

Отметим, что команды 12 и 13 мая сыграют в Туле.

«Россия 25» – Беларусь – 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)

1:0 – Глотов (Порядин),

2:0 – Глотов (Порядин),

2:1 – Сапего (Белевич, Игнатенко),

3:1 – Зыков (Хайруллин, Никишин),

4:1 – Карпухин (Никишин),

5:1 – Воробьев (Гребенщиков),

источник: «Советский спорт»
«Россия 25» разгромила сборную Беларуси в Красноярске, Глотов оформил дубль
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