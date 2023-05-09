«Россия 25» разгромила сборную Беларуси в Красноярске, Глотов оформил дубль

Сборная «Россия 25» нанесла поражение команде Беларуси в товарищеском матче.
Игра в Красноярске завершилась победой подопечных Романа Ротенберга со счетом 5:1.
В составе российской команды дубль оформил Василий Глотов (9-я и 17-я минуты). По шайбе забросили Валентин Зыков (20-я), Илья Карпухин (34-я) и Михаил Воробьев (46-я).
Автором единственной шайбы белорусской команды стал Сергей Сапего (17-я).
Отметим, что команды 12 и 13 мая сыграют в Туле.
«Россия 25» – Беларусь – 5:1 (3:1, 1:0, 1:0)
1:0 – Глотов (Порядин),
2:0 – Глотов (Порядин),
2:1 – Сапего (Белевич, Игнатенко),
3:1 – Зыков (Хайруллин, Никишин),
4:1 – Карпухин (Никишин),
5:1 – Воробьев (Гребенщиков),
источник: «Советский спорт»