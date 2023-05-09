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СКА заключит контракт с экс-голкипером «Автомобилиста»

Хоккеист становился победителем молодежного чемпионата мира.
09 мая 2023 15:36
автор: Александр Поволоцкий

СКА планирует подписать контракт с шведским вратарем Юханом Маттссоном.

Как сообщает «Чемпионат», соглашение с 31-летним хоккеистом будет рассчитано на один сезон. Маттссон в минувшем чемпионате выступал за «Автомобилист». Ранее Юхан играл за рижское «Динамо».

Отметим, что швед принимал участие в молодежном чемпионате мира 2012 года. Вместе с национальной командой он завоевал золотые медали турнира.

В минувшем регулярном чемпионате Маттссон провел 30 матчей, в которых отразил 91,9% бросков. В плей-офф Кубка Гагарина вратарь выходил на лед в пяти встречах. Юхан отразил 95,4% бросков.

источник: Чемпионат.com
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