Главный тренер сборной Беларуси Квартальнов заявил, что в Красноярске команда проиграла по делу

Главный тренер сборной Беларуси Дмитрий Квартальнов заявил, что сборная «Россия 25» была сегодня быстрее его команды, а потому заслуженно победила.

«Хочу поздравить с самым великим праздником наших двух стран, с праздником Победы. По игре – проиграли по делу. Команда соперника была быстрее, заряженнее, больше хотела победить. Мы проиграли в базовых вещах», - заявил Квартальнов после матча.

В Красноярске в рамках Большого тура сборная «Россия 25» победила команду Беларуси со счетом 5:1. Следующие матчи команды проведут 12 и 13 мая в Туле, а 15 и 16 мая тур завершится двумя играми в Минске.

Команды уже четыре раза играли между собой: трижды побеждали россияне, одна победа осталась за командой Беларуси.