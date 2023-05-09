Роман Ротенберг заявил о желании увидеть «Сокол» в КХЛ

Главный тренер сборной «Россия 25», член совета директоров Континентальной хоккейной лиги Роман Ротенберг высказался о возможном вступлении «Сокола» в Континентальную хоккейную лигу.

«Возможное вступление «Сокола» в КХЛ? Здесь губернатор примет правильное решение. Конечно, чем больше команд, тем лучше для всех. Красноярск – это хоккейный город со своей школой. Тут время покажет, но здесь вопрос всегда в финансировании. Если найдётся финансирование, то все мы, конечно, двумя руками за, чтобы здесь была команда КХЛ», - приводит слова Ротенберга «Чемпионат».

В минувшем сезоне «Сокол» дошел до финала ВХЛ, где уступил «Химику» со счетом 0-4 в серии. Ранее сообщалось, что красноярский клуб может вступить в КХЛ уже в мае. «Сокол» выступает в ВХЛ с сезона-2011/2012.