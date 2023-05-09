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Хоккеисты ЦСКА поздравили ветеранов с Днем Победы

В эфире «Матч ТВ» прозвучали поздравления от Нестерова, Каменева и Григоренко
09 мая 2023 18:30
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты московского ЦСКА Никита Нестеров, Владислав Каменев и Михаил Григоренко поздравили ветеранов с Днем Победы. В эфире «Матч ТВ» они отметили, что это главный праздник нашей страны.

« День Победы — это главный праздник для нашей страны. В этот день хочется пожелать здоровья нашим дорогим ветеранам», — сказал Нестеров в эфире «Матч ТВ».

Каменев поблагодарил ветеранов за мирное небо над головой и пожелал им здоровья, а Григоренко назвал День Победы – великим праздников, когда все россияне чествуют своих защитников.

9 мая отмечается 78-я годовщина победы в Великой Отечественной войне.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Хоккеисты ЦСКА поздравили ветеранов с Днем Победы
В эфире «Матч ТВ» прозвучали поздравления от Нестерова, Каменева и Григоренко
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