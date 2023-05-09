Капитан «Колорадо» Ландеског пропустит весь следующий сезон из-за травмы

Капитан «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског пропустит весь следующий сезон Национальной хоккейной лиги из-за травмы, сообщает пресс-служба команды.

Обладатель Кубка Стэнли 2022 года получил травму и ему предстоит операция по пересадке хряща правого колена, которая будет проведена в Чикаго.

В нынешнем сезоне 30-летний форвард провел 51 игру регулярного чемпионата и набрал 59 очков (30+29).

«Колорадо» в регулярном чемпионате стал третьим в Западной конференции, но в серии плей-офф первого круга проиграл «Сиэтл Кракен» 3-4 и выбыл из борьбы за Кубок Стэнли.