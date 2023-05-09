Бронзовый призер Олимпийских игр пропустит чемпионат мира из-за возможного перехода в КХЛ

Бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине, защитник сборной Словакии Мартин Гернат пропустит предстоящий чемпионат мира. Как утверждает врач национальной сборной Павол Лауко, игрок травмирован и не сможет играть в полную силу.

Однако настоящей причиной отстранения хоккеиста может являться его переход Континентальную хоккейную лигу, сообщает Sport.cz со ссылкой на свои источники.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что Гернат близок к переходу в ярославский «Локомотив».

Руководство Словацкой ассоциации хоккея с шайбой запретило игрокам из КХЛ выступать в составе сборной страны.

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 12 по 28 мая в Финляндии и Латвии.