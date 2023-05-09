Панюков близок к подписанию двухлетнего контракта с «Ак Барсом»

Нападающий Кирилл Панюков близок к подписанию нового двухлетнего контракта с «Ак Барсом». Игрок выступает за казанцев на протяжении последних двух сезонов. Об этом пишет Metaratings.ru.

Добавим, что почти всю свою карьеру хоккеист сборной Казахстана провел в системе «Барыса», кроме сезона-2017/18, когда он играл в Северной Америке за Sioux Falls Stampede (Хоккейная лига США).

Также он выступал за «Снежных барсов» (МХЛ), «Номад» (чемпионат Казахстана/ВХЛ) и «Барыс» (КХЛ). Привлекался в юниорскую (U18), молодёжную (U20) и национальную сборную Казахстана.