Генеральный менеджер «Колорадо» рассказал о скандальной ситуации с Ничушкиным

Генеральный менеджер «Колорадо» Крис Макфарланд отреагировал на ситуацию с российским нападающим клуба Валерием Ничушкиным.

«Я не могу комментировать что-либо, связанное с Вэлом, кроме как сказать, что он был очень важной частью нашей команды в прошлом, и мы надеемся, что он станет очень важной частью нашей команды в будущем», - приводит слова менеджера журналист Питер Боуг в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Ничушкин покинул «Эвеланш» по «личным причинам», пропустив третью и последующие игры серии, которую действующие обладатели Кубка Стэнли проиграли.

Позднее ряд СМИ сообщили о том, что отсутствие Ничушкина связано с инцидентом с алкоголем, а в гостиничном номере россиянина была обнаружена девушка в состоянии сильного алкогольного опьянения. Девушка вела агрессивно и была госпитализирована.