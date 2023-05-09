Вратарь «Торонто» Самсонов пропустит следующий матч серии плей-офф с «Флоридой»

Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов пропустит четвертый матч полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ, сообщает журналист TSN Пьер Лебрюн со ссылкой на главного тренера команды Шелдона Кифа.

По данным источника, 26-летний голкипер еще не полностью восстановился после травмы, полученной в результате столкновения в третьем матче с одноклубником Люком Шенном.

Ожидается, что Самсонов вернется в строй в ближайшие дни. Однако, не исключается, что его возвращение будет не актуальным. Счет в серии до четырех побед 3-0 в пользу «Флориды» и уже в следующем матче «Торонто» может прекратить борьбу за Кубок Стэнли.