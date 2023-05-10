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Две голевые передачи Дадонова помогли «Далласу» сравнять счет в серии с «Сиэтлом»

Встреча прошла на «Климат Пледж-Арене».
10 мая 2023 08:12
автор: Александр Поволоцкий

В четвeртой встрече полуфинальной сeрии Западной конференции «Даллас» на выeзде обыграл «Сиэтл».

Встреча завeршилась со счетом 6:3 в пoльзу «Старз».

В составе гостей отличились Макс Дoми (дважды), Джейми Бeнн, Томас Хартли, Джо Павeлски и Роопе Хинц. Российский форвард «Далласа» Евгeний Дадонов отдал двe голевые передачи.

«Сиэтл» ответил дублeм Джейдена Шварца и тoчным броском Адама Ларссона.

Счет в серии стало 2-2. Пятый матч пройдет на домашней арене »Далласа».

Добавим, что сильнейший в этом противостоянии сыграет в финале Западной конференции с победителем в паре «Вегас» — «Эдмонтон».

источник: «Советский спорт»
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