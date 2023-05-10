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«Каролина» разгромила «Нью-Джерси» в 4-м матче серии плей-офф НХЛ

Встреча прошла на льду «Пруденшал Центра» в Ньюарке.
10 мая 2023 08:17
автор: Степан Шереметьев

«Каролина» оказалась сильнее «Нью-Джерси» в четвертом матче четвертьфинала Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу «Харрикейнз».

Отметим, что российский голкипер Петр Кочетков провел всю игру на скамейке запасных.

Пятый матч серии состоится на льду «Каролины» 12 мая. Стартовая сирена прозвучит 02.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Второй раунд

Четвертый матч

«Нью-Джерси» — «Каролина» — 1:6 (1:1, 0:5, 0:0)

Голы: Д. Хьюз — 6 (Майер), 1:55 — 1:0. Нечас — 3 (Мартинук, Слэвин), 17:40 — 1:1. Нечас — 4 (Пеши, Стаал), 27:26 — 1:2. Пеши — 2 (Друри, Стаал), 29:51 — 1:3. Фаст — 4 (Чатфилд), 31:07 — 1:4. Бернс — 1 (Котканиеми, Мартинук), 32:46 — 1:5. Мартинук — 3 (Бернс), 39:36 — 1:6.

Вратари: Ванечек (Шмид, 32:46, 34:57 — 35:11) — Андерсен.

Счет в серии: 1-3.

источник: «Советский спорт»
«Каролина» разгромила «Нью-Джерси» в 4-м матче серии плей-офф НХЛ
Встреча прошла на льду «Пруденшал Центра» в Ньюарке.
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