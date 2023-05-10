«Каролина» лучше боролась за шайбы». Рафф - о поражении «Нью-Джерси» в четвертом матче серии

Главный тренер «Нью-Джерси» Линди Рафф высказался относительно поражения команды в четвертом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли с «Каролиной».

Напомним, что игра завершилась победой «ураганов» со счетом 6:1. Счет в серии стал 3-1 в пользу «Каролины».

«Разочарован нашей игрой в важнейшем матче серии. «Каролина» после поражения перевернула игру. Они лучше боролись за шайбы, выиграли больше единоборств. Мы не показали достаточно высокий уровень, чтобы сегодня выиграть матч», — цитирует Раффа пресс-служба НХЛ.

Отметим, что пятый матч серии состоится 12 мая на домашней арене «Каролины».