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Козлов заявил, что «Салават Юлаев» продолжает рассчитывать на Амирова

Хоккеист не выходит на лед с января 2022 года.
10 мая 2023 11:00
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов отреагировал на информацию о подписании контракта с нападающим Родионом Амировым.

Напомним, что 21-летний хоккеист принадлежит «Торонто», но в данный момент проходит курс лечения от опухоли головного мозга. Уфимский клуб заключил новый контракт с Амировым на один сезон.

«Я и вeсь тренерский штаб рассчитываeм на него и надеемся на скорeйшее возвращение на лeд. Родион постоянно на связи, вeсь сезон он поддeрживал команду. Это талантливый и сильный пaрень, который, безусловно, нaс усилит», – приводит пресс-служба «Салавата Юлаева» слова Козлова.

Добавим, что всего на счету Амирова 79 матчей в КХЛ, в которых он набрал 18 (10+8) очков.

источник: ХК «Салават Юлаев»
Козлов заявил, что «Салават Юлаев» продолжает рассчитывать на Амирова
Хоккеист не выходит на лед с января 2022 года.
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