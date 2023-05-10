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«Хотелось перейти в сильный клуб». Воробьев объяснил, почему выбрал «Автомобилист»

Защитник перешёл в команду из «Нефтехимика».
10 мая 2023 11:30
автор: Александр Кожевников

Защитник «Автомобилиста» Кирилл Воробьев объяснил, почему он выбрал клуб из Екатеринбурга в качестве места продолжения карьеры.

«Я считаю, что «Автомобилист» — топ-клуб и такой клуб уже давно должен был добиться более высоких результатов. Я уже выступал за ЦСКА, и мне всегда хотелось находиться в клубе, который борется за самые высокие места. Недолго думал. Да, были другие варианты, но мы разговаривали с Николаем Николаевичем Заварухиным, он объяснил мне, что от меня хочет, чего ждёт от моей игры, и наши интересы сошлись – надеюсь, у нас получится достичь самых высоких командных целей.

Город являлся важным фактором при выборе команды? Не могу сказать, что была большая разница, в каком городе играть. Последние три года я провёл в Нижнекамске. Это не играло роли, хотелось перейти в сильный клуб с амбициями. Все хотят поднять кубок над головой, и, думаю, у нас это должно получиться», - приводит слова Воробьева официальный сайт екатеринбургского клуба.

Воробьев по итогам сезона-2022/2023 Континентальной хоккейной лиги стал рекордсменом по количеству заблокированных бросков.

источник: ХК «Автомобилист»
«Хотелось перейти в сильный клуб». Воробьев объяснил, почему выбрал «Автомобилист»
Защитник перешёл в команду из «Нефтехимика».
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