Владимир Крикунов: нынешняя сборная России могла бы бороться за медали ЧМ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что у национальной команды были бы хорошие перспективы на чемионате мира 2023 года.

«На чемпионате мира не будет наших ребят, интерес не тот будет у людей, но все скауты обязательно посмотрят игры. В КХЛ по три легионера клубы могут заявлять, все наши скауты посмотрят за турниром. Я сам буду смотреть, будет интересно.

Естественно, без сборной России зрелищность турнира упадёт. Посмотрите, сколько собирается народа на турнирах, когда играет наша сборная. Россиян будет не хватать. Нынешняя сборная России могла бы за медали бороться, у нас много очень хороших, интересных ребят», - приводит слова Крикунова Metaratings.

Сборные России и Беларуси не примут участие в чемпионате мира по решению Международной федерации хоккея.

Чемпионат мира по хоккею стартует 12 мая и завершится 28 мая.