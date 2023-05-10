Лисовец подписал новый контракт с «Адмиралом»

«Адмирал» объявил о подписании защитника команды Евгения Лисовца.

Как сообщает пресс-служба дальневосточного клуба, контракт с 28-летним хоккеистом рассчитан сроком на один сезон. По информации «Спорт-Экспресса», зарплата Евгения составит 30 миллионов рублей в год.

Отметим, что Лисовец принимал участие в пяти чемпионатах мира в составе сборной Белоруссии.

В минувшем сезоне защитник провел 51 матч, в котором набрал 11 (3+8) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина Евгений сыграл в десяти встречах, в которых набрал 4 (2+2) балла.