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Лисовец подписал новый контракт с «Адмиралом»

Хоккеист провел в команде один сезон.
10 мая 2023 14:11
автор: Александр Поволоцкий

«Адмирал» объявил о подписании защитника команды Евгения Лисовца.

Как сообщает пресс-служба дальневосточного клуба, контракт с 28-летним хоккеистом рассчитан сроком на один сезон. По информации «Спорт-Экспресса», зарплата Евгения составит 30 миллионов рублей в год.

Отметим, что Лисовец принимал участие в пяти чемпионатах мира в составе сборной Белоруссии.

В минувшем сезоне защитник провел 51 матч, в котором набрал 11 (3+8) очков. В розыгрыше Кубка Гагарина Евгений сыграл в десяти встречах, в которых набрал 4 (2+2) балла.

источник: «Спорт-Экспресс»
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