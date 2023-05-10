«Амур» подписал контракт с голкипером Бобковым

Хабаровский «Амур» заключил контракт с голкипером Игорем Бобковым. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Соглашение носит односторонний характер и рассчитано на один сезон.

В прошлом сезоне Бобков выступал в составе «Автомобилиста». 34-летний вратарь записал на свой счет 34 встречи регулярного чемпионата, в которых он отражал 92,4 процента бросков при коэффициенте надежности 2,26. В трех матчах плей-офф Кубка Гагарина Бобков отметился голевой передачей.

В послужном списке Бобкова есть такие клубы, как «Ак Барс», «Авангард» и «Адмирал». Всего на его счету 319 матчей в Континентальной хоккейной лиге с коэффициентом надежности 2,17.