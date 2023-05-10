Леонид Вайсфельд: не пропускаю комментарии Кожевникова, если нужно посмеяться – это лучший способ

Известный эксперт Леонид Вайсфельд ответил на критику двукратного олимпийского чемпиона Александра Кожевникова.

«Не пропускаю ни одного высказывания Кожевникова, с большим интересом читаю все его комментарии. Если нужно посмеяться, то это лучший способ. У него, конечно, была головокружительная карьера. Правда, не припомню, где он работал после её окончания», - приводит слова Вайсфельда «Чемпионат».

Ранее Кожевников назвал Вайсфельда бесхарактерным и намекнул на неудачную карьеру специалиста.

Кожевников поддержал капитана «Авангарда» Дамира Шарипзянова в его конфликте в СМИ с агентами Шуми Бабаевым и Алёшей Пилко. Вайсфельд в этом конфликте занял сторону агентов.