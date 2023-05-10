Нападающий сборной «России 25» Хуснутдинов получил перелом руки во время матча команды

Игрок санкт-петербургского СКА и сборной «России 25» Марат Хуснутдинов получил перелом руки во время одного из матчей сборной, сообщается в Telegram-канале Федерации хоккея России.

Медицинский штаб команды отмечает, что Хуснутдинову предстоит операция, но игрок успеет восстановиться к началу следующего хоккейного сезона.

Сборная «России 25» сыграет 12, 13 мая два матча с командой Беларуси в Туле и завершит Большой тур сборной матчами в Минске 15, 16 мая. Ранее команда четырежды сыграла с хоккеистами из Беларуси (3 победы, 1 поражение) и победила национальную команду Казахстана в Астане.