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Нападающий сборной «России 25» Хуснутдинов получил перелом руки во время матча команды

Игроку предстоит операция.
10 мая 2023 16:21
автор: Александр Евграфов

Игрок санкт-петербургского СКА и сборной «России 25» Марат Хуснутдинов получил перелом руки во время одного из матчей сборной, сообщается в Telegram-канале Федерации хоккея России.

Медицинский штаб команды отмечает, что Хуснутдинову предстоит операция, но игрок успеет восстановиться к началу следующего хоккейного сезона.

Сборная «России 25» сыграет 12, 13 мая два матча с командой Беларуси в Туле и завершит Большой тур сборной матчами в Минске 15, 16 мая. Ранее команда четырежды сыграла с хоккеистами из Беларуси (3 победы, 1 поражение) и победила национальную команду Казахстана в Астане.

источник: Федерация хоккея России (ФХР)
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