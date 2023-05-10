Кожевников считает, что форвард «Авангард» Ткачев не подходит для НХЛ 

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением по поводу возможного перехода нападающего «Авангарда» Владимира Ткачева в НХЛ.

Ранее агент 27-летнего хоккеиста рассказал, что к его клиенту проявляют интерес клубы Национальной хоккейной лиги.

«Мне очень нравится этот форвард, у него полусоветский стиль, но для НХЛ он не подходит. Ткачев старается играть красиво, все время что-то придумывает, рисует. Если бы еще давал стабильный командный результат, вел за собой, то был бы нашей, советской, школой, которая по максимуму ценилась и в НХЛ. А так Владимир наш — лишь наполовину», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.ru.

Напомним, что в минувшем сезоне КХЛ в составе «Авангарда» Ткачев провел 64 матча, заработав 59 (23+36) очков. На стадии плей-офф он сыграл 14 встреч, в которых забросил три шайбы и отдал 11 результативных передач.