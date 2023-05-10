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Одноклубник Малкина номинирован на приз «Билл Мастертон Трофи» в НХЛ

Приз НХЛ вручается за верность хоккею.
10 мая 2023 22:51
автор: Александр Евграфов

Одноклубник россиянина Евгения Малкина, защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг стал финалистом номинации на приз «Билл Мастертон Трофи», вручаемый за высокое спортивное мастерство и верность хоккею.

В этом сезоне 36-летний Малкин в течение четырех недель пережил второй за карьеру инсульт и смерть отца. В 64 матчах регулярного чемпионата он набрал 41 очко (12+29). «Питтсбург» не вышел в плей-офф Кубка Стэнли.

Другими номинантами на приз стали форвард «Аризоны Койотс» Клейтон Келлер и вратарь «Чикаго Блэкхоукс» Алекс Стэлок. Келлер в марте прошлого года получил перелом бедренной кости, за полгода сумел восстановиться к началу регулярного чемпионата, в минувшем сезоне провел все 82 матча, набрав 86 очков (37+49).

35-летний Стэлок два года назад после ковида переболел миокардитом, из-за чего в позапрошлом сезоне провёл за «Сан-Хосе Шаркс» лишь один матч. В завершившемся сезоне голкипер сыграл в 27 матчах, пропуская в среднем 3,01 гола за игру с процентом отражённых бросков 90,8. За свою карьеру у Алекса были различные проблемы, начиная от сотрясений мозга и заканчивая проблемой со зрением, которая влияла на центральную нервную систему.

Действующим обладателем приза является Кэри Прайс.

источник: NHL (НХЛ)
Одноклубник Малкина номинирован на приз «Билл Мастертон Трофи» в НХЛ
Приз НХЛ вручается за верность хоккею.
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