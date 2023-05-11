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Голевая передача Костина помогла «Эдмонтону» сравнять счет в серии с «Вегасом»

Встреча прошла на арене «Роджерс Плэйс».
11 мая 2023 08:54
автор: Александр Поволоцкий

«Эдмонтон» нанес поражение «Вегас» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ.

Встреча на льду «Ойлерз» завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. 

В составе победителей шайбы забросили Ник Бьюгстад, Эван Бушар, Маттиас Экхольм и Райан Ньюджент-Хопкинс. Российский форвард «Эдмонтона» отметился голевой передачей.

Автором единственного гола в составе »Вегаса» стал Николя Руа. 

Счет в серии стал равным - 2-2.

Пятая встреча состоится 13 мая на льду «Голден Найтс». Встреча начнется в 5.00 по московскому времени.

 

 

источник: «Советский спорт»
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