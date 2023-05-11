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Бобровский прокомментировал поражение «Флориды» от «Торонто» в 1/4 финала Кубка Стэнли

«Пантеры» могли досрочно завершить противостояние в свою пользу.
11 мая 2023 09:12
автор: Александр Шульгин

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский поделился своими впечатлениями от четвертого матча полуфинальной серии Западной конференции, в котором его команда проиграла «Торонто Мэйпл Лифз».

«Мы просто должны продолжать играть в свой хоккей, набраться терпения. Они хорошая команда. Никто не говорил, что будет легко», - приводит комментарий вратаря американский журналист Джеймсон Олив.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Уильям Нюландер, реализовавший большинство, и Митчелл Марнер.

Хозяева ответили единственным точным броском в исполнении Сэма Райнхарта, также воспользовавшегося численным преимуществом.

Российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский совершил 23 сэйва и был признан третьей звездой матча.

Таким образом, счет в серии стал 3-1 в пользу «Флориды», и противостояние вновь возвращается в Торонто, где пройдет пятая встреча.

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