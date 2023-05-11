Шесть игроков клубов из России вошли в составы сборных на ЧМ-2023

Стали известны предварительные составы всех команд на чемпионат мира-2023 по хоккею.

Матчи турнира пройдут в Риге и Тампере. Изначально чемпионат мира должен был проводиться в Санкт-Петербурге.

Отметим, что в составы 16 сборных попали всего шесть представителей клубов КХЛ, МХЛ и ВХЛ.

Пятеро хоккеист включены в расширенный состав Казахстана: Валерий Орехов («Адмирал», КХЛ), Роман Старченко («Спартак», КХЛ), Дмитрий Бреус («Чайка», МХЛ), Евгений Рымарев (АКМ, ВХЛ) и Максим Мусоров («Химик», ВХЛ). Одиннадцать хоккеистов сборной Казахстана представляют «Барыс».

Добавим, что в состав сборной Словении попал Ян Дрозг из «Амура».

По решению ИИХФ турнир пропускают команды России и Белоруссии.