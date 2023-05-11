Глава IIHF Тардиф поделился ожиданиями от предстоящего ЧМ по хоккею без России

Президент IIHF Люк Тардиф поделился своими ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по хоккею, который пройдет в Латвии и Финляндии.

«Это будет открытый чемпионат мира, в котором, безусловно, будет много сюрпризов», - приводит слова руководителя ТАСС.

Напомним, турнир пройдет с 12 по 28 мая в финском Тампере и Риге. Изначально планировалось, что первенство состоится в Санкт-Петербурге, однако IIHF отобрал соревнования у российского города.

Сборная России также не примет участия в ЧМ в связи с отстранением от турниров под эгидой организации. Это будет уже второй чемпионат, который пройдет без российской команды.