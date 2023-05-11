КХЛ назвала претендентов на приз лучшему тренеру сезона

Континентальная хоккейная лига назвала номинантов на приз лучшему тренеру регулярного чемпионата сезона-2022/2023.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, в финальный список вошли: Сергей Фёдоров (ЦСКА), Зинэтула Билялетдинов («Ак Барс») и Игорь Ларионов («Торпедо»).

Отметим, что Кубка Гагарина завоевал московский клуб под руководством 53-летнего специалиста. Федоров становится обладателем трофея второй год подряд.

В финальной серии ЦСКА был сильнее «Ак Барса» Билялетдинова. Опытный специалист возглавил казанскую команду в декабре и занял с ней первое место в таблице Восточной конференции.

Добавим, что Ларионов проводил дебютный сезон в качестве наставника клуба КХЛ. Под его руководством клуб одержал 46 побед в 75 матчах и дошел до четвертьфинала Кубка Гагарина, уступив в серии СКА.