Главный тренер ЦСКА Федоров не планирует работать в НХЛ

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров высказался относительно информации о том, что может возглавить клуб НХЛ.

Напомним, что в минувшем сезоне московская команда во второй раз подряд стал победителем Кубка Гагарина под руководством 53-летнего специалиста. В финале ЦСКА был сильнее «Ак Барса» (4-3).

«Мне никто из НХЛ не звонил, тема высосана из пальца. У меня еще год контракта с ЦСКА. У меня нет, не было и не будет планов покорять Америку в другом статусе», — приводит ТАСС слова Федорова.

Ранее в СМИ сообщалось, что Федоров может возглавить «Детройт», в составе которого выиграл три Кубка Стэнли.