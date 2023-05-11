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«Как они к нам, так и мы к ним». Федоров не будет смотреть ЧМ-2023

Турнир стартует в пятницу, 12 мая.
11 мая 2023 14:54
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров не собирается следить за матчами чемпионата мира по хоккею.

Напомним, что турнир пройдет в Риге и Тампере. Изначально чемпионат должен был принять Санкт-Петербург. По решению ИИХФ сборные России и Беларуси отстранены от участия в ЧМ-2023.

«Следить за чемпионатом мира по хоккею не буду, если какая-то информация или нужные нам видео появятся, то посмотрим. Как они к нам, так и мы к ним. Там России нет», — цитирует Федорова «Чемпионат».

Добавим, что в расширенный список сборных попали лишь шесть хоккеистов из российских клубов.

источник: Чемпионат.com
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