ЦСКА хочет сохранить голкипера Федотова

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил о желании продолжить сотрудничество с вратарем Иваном Федотовым, который в настоящий момент служит в армии.

«Я с Иваном встречался пару месяцев назад, обсуждал его будущее. У него есть желание несколько лет поиграть за ЦСКА, у нас есть такие возможности. На сегодняшний день Иван Федотов в армии и имеет контракт с клубом НХЛ. Мы в рамках будущего времени пытаемся сделать так, чтобы он оказался в нашей команде», - приводит РИА Новости слова президента ЦСКА.

Напомним, что Федотов был задержан военкоматом и направлен на обязательное служение в армии перед началом текущего сезона, который он планировал провести в «Филадельфии». До этого хоккеист вместе с ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина-2022.