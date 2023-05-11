КХЛ изменил правила учета премий и доходов молодых игроков в потолке зарплат

Совет директоров КХЛ принял несколько изменений в регулировании потолка зарплат, сообщает официальный сайт Лиги.

1. Все командные премии с сезона-2023/24 будут учитываться в потолке зарплат в полном размере.

2. С сезона-2024/25 будут учитываться и индивидуальные премии, если они превышают 10% от общей суммы зарплаты, при условии если контракт был заключен после 13.04.2023, и 20% - для контрактов до этой даты.

3. С сезона-2023/24 в потолке не учитываются зарплаты хоккеистов в возрасте 20 лет и моложе (ранее не учитывали и 21-летних).

4. Зарплаты хоккеистов в возрасте 21-23 лет, заявленных за клубы ВХЛ или команду клуба, не входящую в систему соревнований будут учитываться посуточно путем деления доходов хоккеиста, предусмотренных для выступления за основную команду на количество дней, считая с даты начала работы хоккеиста по контракту в текущем сезоне до даты окончания текущего сезона включительно, при одном условии, если их суммарный доход не превышает 4 млн рублей.