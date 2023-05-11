ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

IIHF приняла решение начислить России очки в рейтинг за чемпионат мира-2023

По политическим причинам «красная машина» пропускает соревнования.
IIHF приняла решение начислить России очки в рейтинг за чемпионат мира-2023
11 мая 2023 20:07
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что организация начислят сборным России и Беларуси очки в рейтинг, несмотря на то, что они пропускают чемпионат мира-2023 по политическим причинам.

«Россия и Беларусь получат такое же количество очков, сколько они заработали после того, как покинули соревнования», - приводит ТАСС слова Тардифа.

Напомним, что в прошлом году сборная Россия получила 1 120 очков, а Беларуси - 860.

На последнем чемпионате мира, где участвовала сборная Россия (2021 год) она дошла до четвертьфинала, а 1120 очков обычно дают за третье место на турнире

источник: ТАСС
IIHF приняла решение начислить России очки в рейтинг за чемпионат мира-2023
IIHF приняла решение начислить России очки в рейтинг за чемпионат мира-2023
По политическим причинам «красная машина» пропускает соревнования.
11.05.2023 20:07
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Стало известно, сможет ли Самсонов помочь «Торонто» в пятом матче серии против «Флориды»
Стало известно, сможет ли Самсонов помочь «Торонто» в пятом матче серии против «Флориды»
Вратарь получил травму в результате столкновения с одноклубником Люком Шенном.
11.05.2023 19:31
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
КХЛ изменил правила учета премий и доходов молодых игроков в потолке зарплат
КХЛ изменил правила учета премий и доходов молодых игроков в потолке зарплат
Большинство начнут действовать с нового сезона.
11.05.2023 17:23
Хоккей
автор: Максим Скороходов
ЦСКА хочет сохранить голкипера Федотова
Спортсмен подписал контракт с командой НХЛ, но находится в армии.
11.05.2023 15:03
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Как они к нам, так и мы к ним». Федоров не будет смотреть ЧМ-2023
Турнир стартует в пятницу, 12 мая.
11.05.2023 14:54
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Главный тренер ЦСКА Федоров не планирует работать в НХЛ
Наставник армейцев отыграл в североамериканской лиге 18 сезонов.
11.05.2023 14:51
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Шаров вернулся в «Трактор», подписав двухлетний контракт
Хоккеист является воспитанником челябинского клуба.
11.05.2023 11:51
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Макдэвид стал пятым игроком в истории НХЛ, набравшим 170 очков в сезоне, включая плей-офф
Канадец может улучшить свой результат 13 мая.
11.05.2023 11:20
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
КХЛ назвала претендентов на приз лучшему тренеру сезона
В шорт-лист попал дебютант лиги.
11.05.2023 11:07
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Глава IIHF Тардиф поделился ожиданиями от предстоящего ЧМ по хоккею без России
Турнир должен был пройти в Санкт-Петербурге.
11.05.2023 10:49
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика