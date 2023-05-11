IIHF приняла решение начислить России очки в рейтинг за чемпионат мира-2023

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил, что организация начислят сборным России и Беларуси очки в рейтинг, несмотря на то, что они пропускают чемпионат мира-2023 по политическим причинам.

«Россия и Беларусь получат такое же количество очков, сколько они заработали после того, как покинули соревнования», - приводит ТАСС слова Тардифа.

Напомним, что в прошлом году сборная Россия получила 1 120 очков, а Беларуси - 860.

На последнем чемпионате мира, где участвовала сборная Россия (2021 год) она дошла до четвертьфинала, а 1120 очков обычно дают за третье место на турнире