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Овечкин рассказал, что люди ежедневно желают ему побить рекорд Гретцки в НХЛ

Российский хоккеист занимает второе место в списке лучших снайперов лиги, отставая от канадца на 72 шайбы.
11 мая 2023 21:14
автор: Степан Шереметьев

Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, люди практически ежедневно желают ему побить рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ

«Когда раздаешь интервью или идешь с семьей, допустим, в какой-то ресторан или торговый центр, обязательно кто-то подойдет и скажет: «Мы за тебя болеем, давай, побей рекорд Гретцки», – сказал форвард на ютуб-шоу «Это футбол, брат!».

Напомним, что Гретцки возглавляет список лучших снайперов НХЛ, имея в своем активе 894 заброшенные шайбы. В свою очередь, Овечкин располагается на второй позиции данного рейтинга, отставая от канадца на 72 гола.

Овечкин рассказал, что люди ежедневно желают ему побить рекорд Гретцки в НХЛ
Российский хоккеист занимает второе место в списке лучших снайперов лиги, отставая от канадца на 72 шайбы.
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