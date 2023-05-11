Овечкин рассказал, что люди ежедневно желают ему побить рекорд Гретцки в НХЛ

Нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, люди практически ежедневно желают ему побить рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ

«Когда раздаешь интервью или идешь с семьей, допустим, в какой-то ресторан или торговый центр, обязательно кто-то подойдет и скажет: «Мы за тебя болеем, давай, побей рекорд Гретцки», – сказал форвард на ютуб-шоу «Это футбол, брат!».

Напомним, что Гретцки возглавляет список лучших снайперов НХЛ, имея в своем активе 894 заброшенные шайбы. В свою очередь, Овечкин располагается на второй позиции данного рейтинга, отставая от канадца на 72 гола.