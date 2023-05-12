«Каролина» вышла в полуфинал Кубка Стэнли, в четвертый раз обыграв «Нью-Джерси»

В пятом матче полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» на своем льду одолела «Нью-Джерси Девилз».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Джейкоб Славин, Брент Бернс и Йеспер Фаст, реализовавший большинство.

Гости ответили точными бросками Доусона Мерсера и Тимо Майера, также воспользовавшегося численным превосходством.

Таким образом, счет в серии стал 4-1 в пользу «Каролины», которая вышла в финал конференции, где сыграет против победителя пары «Торонто Мэйпл Лифз» - «Флорида Пантерз».