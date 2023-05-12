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«Даллас» вышел вперед в серии с «Сиэтлом»

Встреча прошла на «Американ Эйрлайнс-центр»
12 мая 2023 08:24
автор: Александр Кожевников

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся пятый матч серии второго раунда плей-офф НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча завершилась победой хозяев льда со счетом 5:2.

Счет в матче был открыт уже на второй минуте встречи – отличился Уайатт Джонстон, выведя хозяев вперед. Всего через полторы минуты игрового времени Роопе Хинц удвоил преимущество «Старз» в счете.

На старте второго периода в ворота Филиппа Грубауэра залетела третья шайба – ее автором стал Джо Павелски. До конца второй двадцатиминутки «Сиэтлу» удалось отыграть две шайбы усилиями Адама Ларссона и Джареда Макканна.

На 52-й минуте игрового времени Хинц оформил дубль, снова увеличив преимущество «Далласа» Точку в матче броском в пустые ворота поставил Радек Факса – 5:2 в пользу «Далласа».

Россиянин Евгений Дадонов провел на льду 13 минут и 9 секунд, не отметившись результативными действиями.

Благодаря этой победе «Даллас» вышел вперед в серии – 3-2 и остановился в шаге от выхода в финал Западной конференции.

Шестой матч серии состоится в Сиэтле в ночь с 13 на 14 мая. Начало встречи намечено на 02:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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