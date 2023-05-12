Илья Сорокин вошел в тройку претендентов на приз лучшему вратарю «регулярки» НХЛ

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги объявила претендентов на приз «Везина Трофи», который вручается лучшему голкиперу по итогам регулярного сезона.

В тройку претендентов вошли российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, швед Линус Улльмарк из «Бостон Брюинз» и американец Коннор Хеллебак из «Виннипег Джетс».

Победителя «Везина Трофи» объявят 26 июня в Нэшвилле на церемонии вручения наград лиги.

Действующим обладателем награды является российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин.

В ночь с 12 на 13 мая по московскому времени пресс-служба НХЛ объявит номинантов на «Харт Мемориал Трофи», который вручается самому ценному хоккеисту в регулярном чемпионате.