Мисюль – об игре за «Россия 25»: всегда хочется выступать за сборную

Защитник сборной «Россия 25» Даниил Мисюль высказался о выступлении в составе национальной команды.

«Всегда приятно, когда приходит вызов из национальной команды. Всегда хочется этого, потому что хочется выступить за Россию, за страну. Поэтому испытал только самые положительные эмоции и был очень рад.

У меня не было такого, что я настолько сильно устал, чтобы уже не мог играть или тренироваться. Действительно позади остался тяжёлый сезон, и определённая усталость присутствовала, но лично у меня появляются дополнительные силы, когда вызывают в сборную страны. Никаких раздумий относительно приезда в команду не было», - приводит слова Мисюля «Чемпионат».

Следующий матч подопечные Романа Ротенберга проведут сегодня, 12 мая, начало встречи – в 19:00 по московскому времени. Соперниками сборной «Россия 25» станет национальная команда Беларуси. Это будет уже четвертый матч для «Россия 25» в рамках турне по городам России. Предыдущие три встречи с командой Беларуси в рамках турне неизменно заканчивались победой подопечных Ротенберга.

Помимо турне, команда приняла участие в международной турнире в Казахстане, где уступила команде Беларуси со счетом 4:7. Это поражение сотается единственным у этой команды за пять проведенных встреч.