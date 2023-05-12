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Павелски вышел на шестое место в истории НХЛ по количеству победных шайб в плей-офф

Джо забросил 17-ю победную шайбу в плей-офф в карьере.
12 мая 2023 09:22
автор: Александр Кожевников

Форвард «Даллас Старз» Джо Павелски вышел на шестое место по победным голам в плей-офф в истории Национальной хоккейной лиги.

В пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Сиэтл Кракен» Павелски стал автором победной шайбы, которая стала для него 17-й подобной в карьере.

38-летний хоккеист сравнялся по количеству победных шайб в плей-офф НХЛ с Гленном Андерсоном, Крисом Друри и Майком Босси.При этом с Друри у Павелски рекорд по количеству победных шайб для американских хоккеистов.

Первое место по количеству победных шайб делят Уэйн Гретцки и Бретт Халл – у них по 24 победных гола в плей-офф.

Напомним, «Даллас» вышел вперед в серии – 3-2 и остановился в шаге от выхода в финал Западной конференции.

Шестой матч серии состоится в Сиэтле в ночь с 13 на 14 мая. Начало встречи намечено на 02:00 по московскому времени.

источник: NHL (НХЛ)
Павелски вышел на шестое место в истории НХЛ по количеству победных шайб в плей-офф
Джо забросил 17-ю победную шайбу в плей-офф в карьере.
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