Райан Рейнольдс отказался от идеи покупки «Оттавы»

Канадский актер Райан Рейнольдс отказался от участия в торгах по покупке клуба Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз», сообщает ESPN.

Как сообщает источник, запрос Рейнольдса об эксклюзивном окне для завершения заявки был отклонен, поэтому сторона актера отказалась от участия в процессе. Дедлайн подачи предложений – 15 мая. Ожидалось, что Рейнольдс совместно с Remington Group готовы были вложить один миллиард долларов в покупку команды.

На покупку команды также претендуют Snoop Dogg и The Weeknd.

Напомним, дочери Юджина Мельника приняли решение продать клуб после смерти отца в марте 2023 года.